Harry e il libro solo dopo la morte della Regina Elisabetta L' inquietante sospetto | guerra di fango in famiglia

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 24 luglio 2021) L'ombradiffamazione sul principe. Nubi sempre più nere per il Duca di Sussex, che da quando insieme alla moglie Meghan Markle ha deciso di rompere con lareale britannica nonha visto incrinarsi forse in maniera irrecuperabile i rapporti anche con i parenti più stretti. dal padre Carlo al fratello erede al trono William e la cognata Kate Middleton, ma finire anche nel (prevedibile) tritacarne mediatico. D'altronde, è stato proprio il secondogenito di Carlo e Diana a scegliere la via dei "panni sporchi da lavare in piazza", a partire dall'intervista-bomba concessa alla giornalista americana Oprah ...