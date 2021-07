Hakimi-gol e il PSG batte l’Orleans. Anche Icardi in campo (Di sabato 24 luglio 2021) Grazie ad una rete di Hakimi, arrivata nel secondo tempo (62?), il Parsi Saint-Germain batte l’Orleans nella quarta amichevole stagionale. In campo Anche Icardi per ben 90?. L’attaccante argentino, però, non è stato in grado di incidere. Il prossimo impegno dei vice-campioni di Francia sarà martedì contro il Siviglia. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 luglio 2021) Grazie ad una rete di, arrivata nel secondo tempo (62?), il Parsi Saint-Germainnella quarta amichevole stagionale. Inper ben 90?. L’attaccante argentino, però, non è stato in grado di incidere. Il prossimo impegno dei vice-campioni di Francia sarà martedì contro il Siviglia. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

