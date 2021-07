Green pass, No Vax in 81 piazze alle 17.30: Governo dovrà fermarsi (Di sabato 24 luglio 2021) Da Milano a Roma, da Torino a Firenze, da Napoli a Palermo. E’ tam tam sui social network per le manifestazioni, previste oggi e i prossimi giorni in molte città italiane, contro il ‘Green pass’. “Tutti in piazza oggi 24 luglio, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, per consolidare la rivolta democratica e per il ritiro del ‘Green pass’ – scrive in un post la Marcia della liberazione – Il Fronte del dissenso, non solo aderisce alla mobilitazione in corso, si mette a disposizione per trasformare l’onda nascente in una marea, invitando i cittadini ad organizzarsi in comitati unitari cittadini per dare continuità ... Leggi su ildenaro (Di sabato 24 luglio 2021) Da Milano a Roma, da Torino a Firenze, da Napoli a Palermo. E’ tam tam sui social network per le manifestazioni, previste oggi e i prossimi giorni in molte città italiane, contro il ‘’. “Tutti in piazza oggi 24 luglio, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, per consolidare la rivolta democratica e per il ritiro del ‘’ – scrive in un post la Marcia della liberazione – Il Fronte del dissenso, non solo aderisce alla mobilitazione in corso, si mette a disposizione per trasformare l’onda nascente in una marea, invitando i cittadini ad organizzarsi in comitati unitari cittadini per dare continuità ...

VittorioSgarbi : Fico dice 'no al Green pass per i parlamentari' mentre viene imposto a tutti gli italiani. Io lo voglio anche per i… - borghi_claudio : Ora per coerenza green pass a Palazzo Chigi e ministeri, vero? - NicolaPorro : Quello che sta accadendo con il #greenpass è pazzesco. Anche perché ieri, in conferenza stampa, #Draghi ha racconta… - mariotoscana196 : Questa notizia che i novax boicotteranno i ristoranti che chiedono il Green pass.. Mi dà un grande senso di tranqui… - AnnareColonnese : RT @CasadelsoleTv: Mario Draghi non sa di cosa parla - Green Pass per tutti gli italiani, ma non in parlamento – Il Olanda, il Green Pass è… -