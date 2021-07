Green pass, migliaia in piazza a Parigi per proteste: scontri (Di sabato 24 luglio 2021) Disordini e scontri a Parigi, dove migliaia di manifestanti sfilano in corteo per protestare contro l’estensione del Green pass. Le forze di sicurezza hanno dovuto ricorrere ai lacrimogeni per tenere a bada gruppi di manifestanti violenti. Due agenti in motocicletta sono statti aggrediti da decine di persone, che li hanno costretti ad allontanarsi. Manifestazioni anche in altre città della Francia: a Marsiglia migliaia di dimostranti di tutte le età hanno preso parte al corteo scandendo slogan come ‘Libertà, libertà”, o “Macron, non vogliamo il tuo Green ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 luglio 2021) Disordini e, dovedi manifestanti sfilano in corteo per protestare contro l’estensione del. Le forze di sicurezza hanno dovuto ricorrere ai lacrimogeni per tenere a bada gruppi di manifestanti violenti. Due agenti in motocicletta sono statti aggrediti da decine di persone, che li hanno costretti ad allontanarsi. Manifestazioni anche in altre città della Francia: a Marsigliadi dimostranti di tutte le età hanno preso parte al corteo scandendo slogan come ‘Libertà, libertà”, o “Macron, non vogliamo il tuo...

