Diletta Leotta: «Nel mio mestiere conta anche l’estetica, e ci tengo, ma dietro l’involucro c’è tanto studio» (Di sabato 24 luglio 2021) La Verità intervista Diletta Leotta. Il 16 agosto compirà 30 anni, è il volto femminile di Dazn. Parla della prossima stagione. «Molto impegnativa, ma abbiamo costruito una grande squadra. In tre anni, Dazn si è affermata come una realtà forte e innovativa e ora si è consolidata con i nuovi acquisti. Siamo prontissimi». Sulle differenze della proposta di Dazn rispetto a quella di Sky: «Un po’ la si è vista in questi tre anni: è un modo di raccontare il calcio più veloce e più giovane, con tanti approfondimenti. Il fulcro di tutto è lo stadio. L’arma vincente di Dazn è portare il telespettatore dentro l’evento, senza troppi ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 luglio 2021) La Verità intervista. Il 16 agosto compirà 30 anni, è il volto femminile di Dazn. Parla della prossima stagione. «Molto impegnativa, ma abbiamo costruito una grande squadra. In tre anni, Dazn si è affermata come una realtà forte e innovativa e ora si è consolidata con i nuovi acquisti. Siamo prontissimi». Sulle differenze della proposta di Dazn rispetto a quella di Sky: «Un po’ la si è vista in questi tre anni: è un modo di racre il calcio più veloce e più giovane, con tanti approfondimenti. Il fulcro di tutto è lo stadio. L’arma vincente di Dazn è portare il telespettatore dentro l’evento, senza troppi ...

