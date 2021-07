Detenzione di sostanza stupefacente: ventenne denunciato (Di sabato 24 luglio 2021) Continua l'azione preventiva e repressiva allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, quotidianamente impegnati per garantire ... Leggi su avellinotoday (Di sabato 24 luglio 2021) Continua l'azione preventiva e repressiva allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, quotidianamente impegnati per garantire ...

Advertising

Controcultura1 : Il 13 lug 2021a Lecce, i militari del N.O.R. – sezione radiomobile della Compagnia di Lecce, hanno arrestato in fl… - bassairpinia : AVELLINO – DETENZIONE DI SOSTANZA STUPEFACENTE: VENTENNE DENUNCIATO DAI CARABINIERI. SEQUESTRATI 25 GRAMMI DI COCAI… - occhio_notizie : Denunciato dai Carabinieri di #Avellino un 20enne di Forino per “Detenzione di sostanza stupefacente' - irpiniatimes1 : DETENZIONE DI SOSTANZA STUPEFACENTE: VENTENNE DENUNCIATO DAI CARABINIERI. SEQUESTRATI 25 GRAMMI DI COCAINA - pillamaro : (Arresto per produzione e detenzione di sostanza stupefacente nel Cosentino) è stato pubblicato su… -