Dal Ponte Morandi a Rigopiano. Con la prescrizione giustizia è sfatta. Le stragi in Liguria e Abruzzo a rischio impunità. I Comitati delle famiglie contro la riforma Cartabia (Di sabato 24 luglio 2021) Per la giustizia appurare responsabilità nelle stragi e nelle tragedie è da sempre compito arduo e forse lo sarà sempre di più. Già perché con la riforma del processo penale voluta dalla ministra Marta Cartabia, come ci viene ripetuto da giorni da avvocati e magistrati, il rischio è che procedimenti come quello sulla strage di Rigopiano (leggi l’articolo) o quello del crollo del Ponte Morandi (leggi l’articolo) potrebbero finire in un nulla di fatto se, in secondo grado, non si concludessero entro i due anni. Sembra un paradosso eppure è quanto intravedono ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 24 luglio 2021) Per laappurare responsabilità nellee nelle tragedie è da sempre compito arduo e forse lo sarà sempre di più. Già perché con ladel processo penale voluta dalla ministra Marta, come ci viene ripetuto da giorni da avvocati e magistrati, ilè che procedimenti come quello sulla strage di(leggi l’articolo) o quello del crollo del(leggi l’articolo) potrebbero finire in un nulla di fatto se, in secondo grado, non si concludessero entro i due anni. Sembra un paradosso eppure è quanto intravedono ...

Advertising

MatteoRichetti : #Conte dichiara che i 5s non gradiscono la riforma #Cartabia perché non accetteranno che venga cancellato il proces… - fattoquotidiano : La richiesta, promossa dal consigliere regionale Ferruccio Sansa, è un risarcimento danni per i disagi alla viabili… - PaoloLeChat : @Gaudo Dimenticavo Orzinuovi (Brescia) e Soncino (Cremona) divise dal ponte sull'Oglio Mi raccontava un ex collega… - Nazione_Umbria : La protesta di Ponte Valleceppi 'Dal Comune soltanto promesse' - onippe_gsira : @Webuild_Group Se il Ponte rientra dalla finestra tra Recovery e Agenda 2027 Ecco Il Piano inviato all’Ue dal Goven… -