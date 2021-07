Bob Marley: in arrivo “The Capitol Session ’73” (Di sabato 24 luglio 2021) MILANO – Ad Hollywood, il 24 ottobre 1973, i pionieri del reggae Bob Marley and The Wailers furono filmati durante una Sessione a porte chiuse alla Capitol Records Tower, dal famoso produttore Denny Cordell, che ricevette la benedizione da Marley per riprendere la band mentre stava registrando 12 canzoni. Girato con quattro telecamere e mixando “al volo”, questo filmato è stato oggi accuratamente restaurato, dando vita a un’incredibile nonché inedita Sessione live. Tuff Gong e Mercury Studios sono orgogliosi di presentare Bob Marley And The Wailers: The Capitol ... Leggi su lopinionista (Di sabato 24 luglio 2021) MILANO – Ad Hollywood, il 24 ottobre 1973, i pionieri del reggae Boband The Wailers furono filmati durante unae a porte chiuse allaRecords Tower, dal famoso produttore Denny Cordell, che ricevette la benedizione daper riprendere la band mentre stava registrando 12 canzoni. Girato con quattro telecamere e mixando “al volo”, questo filmato è stato oggi accuratamente restaurato, dando vita a un’incredibile nonché ineditae live. Tuff Gong e Mercury Studios sono orgogliosi di presentare BobAnd The Wailers: The...

