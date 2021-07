Ad Atlanta Sinner n 2 del seeding | in gara anche Seppi

(Di sabato 24 luglio 2021) Sono due gli azzurri al via nel "TruistOpen", torneo ATP 250 con un montepremi di 555.995 dollari che si disputa sui campi in cemento dell'Atlantic Station della capitale della Georgia. ...

Adavrà il vantaggio di partire come numero 2 del seeding. E, usufruendo di un bye, entrerà in gioco direttamente nel secondo turno. L'esordio del nativo di San Candido dovrebbe ...Il tabellone principale dell'Atp 250 di2021 , evento statunitense antecedente agli Us Open 2021. Milos Raonic guida il seeding dall'altro della prima testa di serie, con Jannika seguire. Presenti anche John Isner e Benoit ...ATLANTA (USA) (ITALPRESS) - Andreas Seppi e' stato eliminato nel match di esordio nel "Truist Atlanta Open", torneo Atp 250 con un montepremi pari a 555.995 dollari che si sta disputando sui campi in ...L'azzurro, al via per la prima volta al torneo ATP 250 di Atlanta, è stato subito eliminato dal qualificato a stelle e strisce.