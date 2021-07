5 consigli per idratare e nutrire i tuoi piedi (e renderli a prova di sandalo) (Di sabato 24 luglio 2021) I piedi vengono spesso ignorati nella nostra beauty routine, e ci ricordiamo di loro solo quando dobbiamo indossare i sandali. Per idratarli e farli splendere in poco tempo, affidati a questi trucchi. In inverno, ammettiamolo, i piedi sono tra le parti del corpo che trascuriamo di più. In fondo abbiamo l’alibi perfetto: sono quasi sempre sepolti sotto strati di calze e scarpe pesanti, chi ce lo fa fare di occuparci anche della loro estetica? Considerazione non errata nella sostanza ma che al momento di indossare scarpe aperte può presentarci il conto, ovvero farci accorgere di avere piedi e talloni secchi e disidratati. ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 24 luglio 2021) Ivengono spesso ignorati nella nostra beauty routine, e ci ricordiamo di loro solo quando dobbiamo indossare i sandali. Per idratarli e farli splendere in poco tempo, affidati a questi trucchi. In inverno, ammettiamolo, isono tra le parti del corpo che trascuriamo di più. In fondo abbiamo l’alibi perfetto: sono quasi sempre sepolti sotto strati di calze e scarpe pesanti, chi ce lo fa fare di occuparci anche della loro estetica? Considerazione non errata nella sostanza ma che al momento di indossare scarpe aperte può presentarci il conto, ovvero farci accorgere di averee talloni secchi e disidratati. ...

Advertising

adelphiedizioni : Altro giro di consigli: se siete alla ricerca di due titoli della collana Gli Adelphi per portarvi a casa anche la… - VanityFairIt : Idee di tendenza? Gli abiti da sogno (a noleggio), la weekend bag sostenibile e la capsule cuoriciosa. Sono solo al… - Reberebby215 : RT @theunknovn: quando sei bravo a dare consigli ad altre persone ma non vuoi applicarli per te stesso - lamiabuonaforc2 : MATTONELLA TIRAMISU' CON BISCOTTI e NUTELLA?? crema al mascarpone senza uova?? - 1lov3m1lfs : RT @theunknovn: quando sei bravo a dare consigli ad altre persone ma non vuoi applicarli per te stesso -