Webuild | sblocco grandi opere per il rilancio dell' occupazione

(Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug. - La ripartenza passa dai cantieri per le grandi opere. Una per tutte: il tunnel ferroviario del Brennero, di cui Webuild si è aggiudicata la realizzazione, vale da solo ...

Un impatto importante è nel Sud, dove lodei cantieri vale 17 mila occupati. Sulla Napoli - Bariè al lavoro nella tratta Apice - Hirpinia e in quella Napoli - Cancello: la linea ad ...... che ha permesso di ridurre l'indebitamento netto, in un periodo in cuiha saputo garantire la continuita' operativa dei cantieri gia' avviati, e si e' impegnata per lodi progetti ...Roma, 23 lug. (Adnkronos/Labitalia) - La ripartenza dell'occupazione passa dai cantieri per le grandi opere. Una per tutte: il tunnel ferroviario del Brennero, di cui Webuild si è aggiudicata la real ...MILANO (MF-DJ)-- considerata una delle autostrade piu'' costose d''Italia e al contempo una delle piu'' tardive opere infrastrutturali del Paese, stretta tra assenza di risorse e azioni legali. Ma ora ...