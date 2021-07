Vescovo si dimette dopo essere stato beccato su Grindr | “Frequentava anche saune gay”

(Di venerdì 23 luglio 2021) Dagli USA arriva la conferma che i moralisti sono spesso i peggiori ipocriti. Il segretario generale della Conferenza dei Vescovi Usa (Usscb), monsignor Jeffrey Burrill si è dimesso. L’uomo era noto per le sue posizioni molto dure sui diritti civili e l’aborto, tanto che si era detto pronto negare l’eucarestia ai politici pro-aborto tra i quali il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Le dimissioni sono arrivateche un famoso sito di informazione ha rivelato che dall’iPhone delacquisivano dati diverse app di dating gay, tra le quali(che pare l’uomo abbia usato quasi tutti i giorni). Come se questo non bastasse a ...

