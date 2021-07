Vaccino, Pregliasco contro Paragone: “Dici sciocchezze” (Di venerdì 23 luglio 2021) “Non dica sciocchezze, ma quale sperimentazione. E’ un modo subdolo di definire con negatività un Vaccino. Non c’è alcun disegno”. Alla fine, il professor Fabrizio Pregliasco sbotta contro il senatore Gianluigi Paragone. Il virologo, docente dell’Università degli Studi di Milano, perde la pazienza davanti alle affermazioni dell’ex grillino. “Io il Covid me lo sono fatto, mi chiamavano come fossi malato terminale”, dice Paragone a Omnibus. “La gran parte dei casi è una malattia banale, ma il 3% delle persone colpite sono morte. Non si può minimizzare questa cosa. Tra chi va in terapia ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 luglio 2021) “Non dica, ma quale sperimentazione. E’ un modo subdolo di definire con negatività un. Non c’è alcun disegno”. Alla fine, il professor Fabriziosbottail senatore Gianluigi. Il virologo, docente dell’Università degli Studi di Milano, perde la pazienza davanti alle affermazioni dell’ex grillino. “Io il Covid me lo sono fatto, mi chiamavano come fossi malato terminale”, dicea Omnibus. “La gran parte dei casi è una malattia banale, ma il 3% delle persone colpite sono morte. Non si può minimizzare questa cosa. Tra chi va in terapia ...

Advertising

ZenatiDavide : Pregliasco: Non escludere obbligo vaccino: “Il green pass rimarca oggettivamente e orgogliosamente che ci si è vac… - SalvatoreBelliz : RT @gabrillasarti2: Draghi mente , morte è il 'vaccino' , i dati covid dicono che il 99,90% guarisce, i morti sono comprensivi di altre cau… - SVNTZV : RT @gabrillasarti2: Draghi mente , morte è il 'vaccino' , i dati covid dicono che il 99,90% guarisce, i morti sono comprensivi di altre cau… - gabrillasarti2 : Draghi mente , morte è il 'vaccino' , i dati covid dicono che il 99,90% guarisce, i morti sono comprensivi di altre… - etruscoalberto : @antoclerici Chi si è vaccinato non lo ha fatto per senso di responsabilità, ma per sé stesso, il cd 'vaccino' sper… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Pregliasco Pregliasco promuove il green pass: 'Vaccinarsi è solidarietà, anche se l'obbligatorietà ...' La misura del green pass approvata nei giorni scorsi dal governo non può che far felici tutti i virologo che stanno portando avanti la battaglia del vaccino. Uno di questi è Fabrizio Pregliasco, che promuove la misura, anche se con qualche riserva. 'Il Green pass rimarca oggettivamente e orgogliosamente che ci si è vaccinati per proteggere se ...

Pregliasco: 'Green pass obbligatorio: buona decisione, ma non escluderei l'obbligo vaccinale' Le parole di Pregliasco "La vaccinazione, dal punto di vista dell'interesse collettivo, è un ... Sono sempre del parere che l'obbligatorietà del vaccino non sarebbe un'ipotesi impossibile: basti pensare ...

Vaccino, Pregliasco contro Paragone: "Dici sciocchezze" Adnkronos Pregliasco promuove il green pass: "Vaccinarsi è solidarietà, anche se l'obbligatorietà ..." Il virologo: "La vaccinazione è un elemento positivo anche perché, com’è chiaro, stiamo assistendo a una curva di contagi in salita" ...

Green pass, Pregliasco: "Bene, ma non escluderei obbligo vaccinale" “Il Green pass rimarca oggettivamente e orgogliosamente che ci si è vaccinati per proteggere se stessi e gli altri. Come utilizzarlo è ovviamente una scelta politica. Ma decidere di vaccinarsi è un’az ...

La misura del green pass approvata nei giorni scorsi dal governo non può che far felici tutti i virologo che stanno portando avanti la battaglia del. Uno di questi è Fabrizio, che promuove la misura, anche se con qualche riserva. 'Il Green pass rimarca oggettivamente e orgogliosamente che ci si è vaccinati per proteggere se ...Le parole di"La vaccinazione, dal punto di vista dell'interesse collettivo, è un ... Sono sempre del parere che l'obbligatorietà delnon sarebbe un'ipotesi impossibile: basti pensare ...Il virologo: "La vaccinazione è un elemento positivo anche perché, com’è chiaro, stiamo assistendo a una curva di contagi in salita" ...“Il Green pass rimarca oggettivamente e orgogliosamente che ci si è vaccinati per proteggere se stessi e gli altri. Come utilizzarlo è ovviamente una scelta politica. Ma decidere di vaccinarsi è un’az ...