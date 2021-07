Vaccino orale, al via i test in Israele: 'Molto più resistente alle varianti' (Di venerdì 23 luglio 2021) sta per iniziare le sperimentazioni del orale. Sarà il primo Paese al mondo a testare un farmaco anti - 19 del genere. Il preparato è sviluppato da Oramed Pharmaceuticals. Le sperimentazioni cliniche ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 luglio 2021) sta per iniziare le sperimentazioni del. Sarà il primo Paese al mondo aare un farmaco anti - 19 del genere. Il preparato è sviluppato da Oramed Pharmaceuticals. Le sperimentazioni cliniche ...

Advertising

repubblica : Israele sperimenterà il vaccino anti-Covid orale - infoitsalute : Vaccino anti Covid orale, via libera alla sperimentazione in Israele - FedericoMalfa : Vaccino orale, al via i test in Israele: «Molto più resistente alle varianti» - infoitsalute : Vaccino orale, al via i test in Israele: «Molto più resistente alle varianti» -