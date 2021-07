Travaglio e il suo libro su Montanelli: “Continua a dare scandalo come fosse ancora vivo, andava sempre controcorrente” (Di venerdì 23 luglio 2021) Tra gli aspetti più chiari che emergono dalla rilettura dei testi di Indro Montanelli, pubblicati nell’albo “Indro, il 900” presentato ieri sera a Fucecchio (Fi) dal direttore de il Fatto Quotidiano e autore dell’antologia Marco Travaglio, è la capacità di andare sempre controcorrente di Montanelli: “Appena ho annunciato che usciva questo libro sono stato alluvionato di commenti di giubilo e altrettanti di insulti, si Continua a discutere di lui come fosse ancora vivo, è questa la più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Tra gli aspetti più chiari che emergono dalla rilettura dei testi di Indro, pubblicati nell’albo “Indro, il 900” presentato ieri sera a Fucecchio (Fi) dal direttore de il Fatto Quotidiano e autore dell’antologia Marco, è la capacità di andi: “Appena ho annunciato che usciva questosono stato alluvionato di commenti di giubilo e altrettanti di insulti, sia discutere di lui, è questa la più ...

Advertising

fattoquotidiano : ?? INDRO. IL 900 / LA DIRETTA Il direttore de il Fatto Quotidiano, @marcotravaglio, presenta a Fucecchio il suo lib… - TeresaBellanova : Nel suo editoriale di oggi #Travaglio definisce 'schiforma' la riforma della giustizia, riferendosi alla ministra… - claudiomontar : RT @vcobianchi: Già da subito Burioni mi è stato sul cazzo per il suo scientismo ottocentesco e per la sua inconsapevolezza delle dinamiche… - vcobianchi : Già da subito Burioni mi è stato sul cazzo per il suo scientismo ottocentesco e per la sua inconsapevolezza delle d… - mikedells : RT @fattoquotidiano: ?? INDRO. IL 900 / LA DIRETTA Il direttore de il Fatto Quotidiano, @marcotravaglio, presenta a Fucecchio il suo libro… -

Ultime Notizie dalla rete : Travaglio suo Il Fatto Quotidiano - I Migliori peggio di B.. Fiducia sul Salvamafia L'editoriale di Travaglio: 'Io so che tu sai che non so'. Taglio alto: 'Vaccino di fato ... L'Italovivo Librandi 'Quando Agnelli beccò la Ekberg col suo amante'. Era la dolce vita Gli editoriali: ...

Libro Possibile XX edizione, gli appuntamenti di Vieste ... giornalista di origine tarantina, Angelo Mellone (23 luglio) presenta il suo libro 'Nelle migliori famiglie' (Mondadori). Ancora il 23 luglio, il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio nell'...

Travaglio e il suo libro su Montanelli: “Continua a dare scandalo come fosse ancora vivo, andava sempre… Il Fatto Quotidiano Conflitto fra poteri, per Travaglio la Corte è "cortigiana" solo quando gli conviene (Dove fosse Travaglio quando la Corte faceva fuori referendum senza fondate motivazioni dio solo la sa. Ma si sa che il “noto” fustigatore si attiva solo su obiettivi che gli interessano e tutto il ...

leggi le altre "Poesì" (Dove fosse Travaglio quando la Corte faceva fuori referendum senza fondate motivazioni dio solo la sa. Ma si sa che il “noto” fustigatore si attiva solo su obiettivi che gli interessano e tutto il ...

L'editoriale di: 'Io so che tu sai che non so'. Taglio alto: 'Vaccino di fato ... L'Italovivo Librandi 'Quando Agnelli beccò la Ekberg colamante'. Era la dolce vita Gli editoriali: ...... giornalista di origine tarantina, Angelo Mellone (23 luglio) presenta illibro 'Nelle migliori famiglie' (Mondadori). Ancora il 23 luglio, il direttore del Fatto Quotidiano Marconell'...(Dove fosse Travaglio quando la Corte faceva fuori referendum senza fondate motivazioni dio solo la sa. Ma si sa che il “noto” fustigatore si attiva solo su obiettivi che gli interessano e tutto il ...(Dove fosse Travaglio quando la Corte faceva fuori referendum senza fondate motivazioni dio solo la sa. Ma si sa che il “noto” fustigatore si attiva solo su obiettivi che gli interessano e tutto il ...