Tommaso Stanzani: il dolce regalo di un bambino (Di venerdì 23 luglio 2021) Tommaso Stanzani ha interrotto la vacanza con Tommaso Zorzi per partecipare ad uno stage di danza. Durante il consueto incontro con i fan, l'ex ballerino di Amici 20 è rimasto molto stupito da un gesto di un bambino di sei anni, che ha voluto fare un regalo alla coppia. Tommaso Stanzani, il ballerino di Amici 20, ha interrotto la sua vacanza con Tommaso Zorzi in Sicilia per alcuni

