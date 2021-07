TESSMANN, IL COLPO AD EFFETTO DEL VENEZIA (Di venerdì 23 luglio 2021) Il VENEZIA sempre più americano. Tanner TESSMANN è un nuovo giocatore del club lagunare. Il classe 2001 è stato presentato ieri, dove ha ammesso con stupore di essere in un campionato europeo, così importante come la Serie A. Come tutti i ragazzi americani, TESSMANN prima di avvicinarsi al calcio, ha provato con altri sport, come basket e football americano. Poi nel 2016 fu ingaggiato dal Dallas FC, dove ha giocato i campionati liceali con la selezione giovanile. Nel 2019, il giovane viene giocato al North Texas, poi nel 2020-21 il Dallas lo inserisce in prima squadra nella MLS americana. Per lui 21 presenze in campionato, senza trovare la ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 luglio 2021) Ilsempre più americano. Tannerè un nuovo giocatore del club lagunare. Il classe 2001 è stato presentato ieri, dove ha ammesso con stupore di essere in un campionato europeo, così importante come la Serie A. Come tutti i ragazzi americani,prima di avvicinarsi al calcio, ha provato con altri sport, come basket e football americano. Poi nel 2016 fu ingaggiato dal Dallas FC, dove ha giocato i campionati liceali con la selezione giovanile. Nel 2019, il giovane viene giocato al North Texas, poi nel 2020-21 il Dallas lo inserisce in prima squadra nella MLS americana. Per lui 21 presenze in campionato, senza trovare la ...

FilippoRubu00 : ??#Venezia, altro colpo dalla #MLS (dopo #Tessmann ????). In arrivo il centrocampista Gianluca #Busio ???? del #Kansas… - mlsmagita : Altro colpo dalla #MLS per la #SerieA Il @VeneziaFC_IT porta a casa un giocatore di #DallasFC: Tanner #Tessmann Ec… - 11contro11 : #Calciomercato #Venezia: colpo Tessmann per il centrocampo #SerieA #11contro11 - STnews365 : Colpo statunitense per il Venezia: dal Dallas arriva Tessmann. Il centrocampista statunitense, reduce da due anni i… - MLSsocceritalia : Eccolo il colpo a stelle e strisce del #Venezia del nostro amico @paolopoggi71: presso Tanner Tessmann da FC Dallas… -

Ultime Notizie dalla rete : TESSMANN COLPO Venezia, vicino l'arrivo di Busio dall'MLS Il Venezia pesca ancora dall'MLS. Dopo l'arrivo di Tanner Tessmann dal Dallas, i lagunari sono vicini al portare a termine l'acquisto di Gianluca Busio dallo ... Colpo interessante al servizio di Paolo ...

Calciomercato Venezia parla americano: preso Gianluca Busio Il Venezia piazza un altro colpo dalla MLS: vicino l'acquisto del classe 2002 Gianluca Busio. Ecco i dettagli dell'operazione Il Venezia, dopo Tessmann, piazza un altro colpo proveniente dalla MLS. Come riportato da Sky Sport, i lagunari hanno praticamente chiuso la trattativa con lo Sporting Kansas City per il casse 2002 Gianluca Busio. ...

TESSMANN, IL COLPO AD EFFETTO DEL VENEZIA alfredopedulla.com Venezia, Poggi: “Tessmann simile a Locatelli, può fare tanta strada” Queste le dichiarazioni di Paolo Poggi, direttore dell’area tecnica del Venezia, in occasione della presentazione di Tanner Tessmann: “Oggi presentiamo un ragazzo che amplia molto le caratteristiche d ...

Colpaccio Venezia, preso Gianluca Busio Venezia molto attiva sul mercato che dopo Tessman, acquista un altro giocatore statunitense. Gianluca Busio centrocampista classe 2002 ...

