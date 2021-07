Sostenibilità, UniCredit e Sace per i progetti di Coripet (Di venerdì 23 luglio 2021) Napoli, 23 lug. - (Adnkronos) - Coripet, consorzio volontario senza fini di lucro, costituito da produttori, converter e riciclatori di bottiglie in Pet, ha ottenuto un finanziamento di 2 milioni di euro, sostenuto dalla Garanzia Green di Sace ed erogato da UniCredit. La liquidità ottenuta dal consorzio con sede a Milano, riconosciuto dal ministero dell'Ambiente nell'aprile 2018 e pienamente operativo dal secondo semestre 2020, verrà utilizzata per incrementare l'acquisto e l'installazione di eco-compattatori su tutto il territorio nazionale, al fine di raggiungere gli obbiettivi inseriti nella direttiva Sup, appena entrata in vigore. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Napoli, 23 lug. - (Adnkronos) -, consorzio volontario senza fini di lucro, costituito da produttori, converter e riciclatori di bottiglie in Pet, ha ottenuto un finanziamento di 2 milioni di euro, sostenuto dalla Garanzia Green died erogato da. La liquidità ottenuta dal consorzio con sede a Milano, riconosciuto dal ministero dell'Ambiente nell'aprile 2018 e pienamente operativo dal secondo semestre 2020, verrà utilizzata per incrementare l'acquisto e l'installazione di eco-compattatori su tutto il territorio nazionale, al fine di raggiungere gli obbiettivi inseriti nella direttiva Sup, appena entrata in vigore. La ...

