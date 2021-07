Pianeta Marte | grazie alla sonda Insight è ora nota la struttura interna

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 23 luglio 2021) Ilè sempre stato fonte di ispirazione per romanzi e produzioni cinematografiche. Oltre ad essere l'obiettivo della prima futura colonizzazione da parte dell'uomo, al di là del globo terrestre, ilrosso è ora stato mappato dal landerdella Nasa. In buona sostanza, in virtù delle avanzate tecnologie utilizzate e dello studio della propagazione delle onde sismiche che scuotono, gli scienziati hanno scoperto la sua. Sicuramente si tratta di un'operazione di assoluto rilievo scientifico, giacchè si può adesso analizzare ...