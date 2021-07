Pensione di vecchiaia | tutti i requisiti validi fino a dicembre 2022

(Di venerdì 23 luglio 2021) Mentre il Governo è al lavoro per la nuova Riforma Pensioni, vediamo iattuali per andare inCome ben sappiamo il governo Draghi è al lavoro per la nuova Riforma pensioni che dovrebbe entrare in vigore a fine anno. Proprio il 312021 scade infatti Quota 100 L'articolo proviene da Consumatore.com.

In alcuni casi alladia 67 anni non c'è alternativa ma questo accade soprattutto quando il lavoratore ha pochi anni di contributi maturati, nel suo caso, avendo un buon numero di ...Il reddito di emergenza non è poi compatibile con qualsivoglia tipo di trattamento pensionistico , non è compatibile con ladi, ma nemmeno con ladi cittadinanza. L'unica ...Mentre il Governo è al lavoro per la nuova Riforma Pensioni, vediamo i requisiti attuali per andare in pensione validi fino a dicembre 2022 ...Marcello Pacifico, leader dell'Anief: "Lo stop a 'Quota 100' rischi di rendere ancora più pesante la situazione" ...