Olimpiadi: tutto quello che c'è da sapere sulle gare e sul timekeeping

Olimpiadi: il conto alla rovescia è terminato. Dopo gli Europei di calcio, gli amanti dello sport non dovranno aspettare a lungo per immergersi nuovamente in un mondo fatto di sfide al centesimo di secondo, emozioni e – si spera – medaglie. Un appuntamento che, dal 23 luglio all'8 agosto, vedrà Omega per la 29a volta nella storia, nel ruolo di Cronometrista Ufficiale dei Giochi Olimpici. Così, in attesa di volare, almeno con il cuore a Tokyo, ecco una serie di curiosità per gli amanti dello sport, del timekeeping e degli orologi.

Omega e le Olimpiadi

In Giappone sono previste 339 competizioni in 33 ...

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi tutto Rebagliati 10ª nel tiro con l'arco, ora il misto con Nespoli Giornata di gara complicata allo Yumenoshima Park Archery Field per gli atleti in gara. Il sole e l'umidita' hanno messo a dura prova le performance ma, nonostante tutto, ci sono stati anche punteggi di riguardo. Al termine delle 72 frecce di ranking round sono stati stabiliti tutti i tabelloni degli scontri diretti, individuali e a squadre. L'Italia nel ...

Tokyo2020, Google dedica alle Olimpiadi un doodle videogioco Un doodle videogame per celebrare la prima giornata ufficiale delle Olimpiadi : è la dedica di Google ai Giochi di Tokyo2020. Un gioco di ispirazione giapponese, per ... Il tutto a due passi dal monte ...

Olimpiadi a Tokyo: la data d'inizio, il programma e tutto quello che c'è da sapere Sky Sport Olimpiadi Tokyo: Bridgestone contribuisce alla sicurezza e all'efficienza dei Giochi Bridgestone ha annunciato prodotti e servizi che aiuteranno a supportare la sicurezza e l'efficienza durante i Giochi Olimpici ...

Olimpiadi: tutto quello che c'è da sapere sulle gare e sul timekeeping Omega, per la 29a volta Cronometrista Ufficiale dei Giochi Olimpici, svela i segreti del timekeeping (e tre nuovi orologi) ...

