Massimo Cannoletta, assurdo quello che gli hanno fatto: in Rai devono muoversi (Di venerdì 23 luglio 2021) Massimo Cannoletta, il campione storico del quiz di Rai Uno ha rivelato di non aver ancora ricevuto un centesimo di quanto vinto a “L’Eredità”. La notizia ha mandato in tilt la dirigenza Rai. Ha vinto 200 mila euro, eppure di quella somma non ha ancora visto un centesimo. A parlare è lo storico campione de “L’Eredità”, Massimo Cannoletta. Il 46enne, che poi è stato chiamato come divulgatore nel programma di Serena Bortone “Oggi è un altro giorno”, ha detto di non aver cambiato il suo stile di vita. “Non ho ancora ricevuto la somma – ha rivelato Cannoletta durante la sua intervista al ... Leggi su chenews (Di venerdì 23 luglio 2021), il campione storico del quiz di Rai Uno ha rivelato di non aver ancora ricevuto un centesimo di quanto vinto a “L’Eredità”. La notizia ha mandato in tilt la dirigenza Rai. Ha vinto 200 mila euro, eppure di quella somma non ha ancora visto un centesimo. A parlare è lo storico campione de “L’Eredità”,. Il 46enne, che poi è stato chiamato come divulgatore nel programma di Serena Bortone “Oggi è un altro giorno”, ha detto di non aver cambiato il suo stile di vita. “Non ho ancora ricevuto la somma – ha rivelatodurante la sua intervista al ...

Advertising

infoitcultura : L'eredità, Massimo Cannoletta confessa: 'Non ho ancora visto i soldi vinti' - zazoomblog : Leredità Massimo Cannoletta confessa: Non ho ancora visto i soldi vinti - #Leredità #Massimo #Cannoletta - infoitcultura : Massimo Cannoletta: “Con i soldi vinti a L’Eredità comprerò casa, il vero premio è la Tv” - infoitcultura : L’Eredità, Massimo Cannoletta non ci sta: “Non mi hanno pagato!” - infoitcultura : L’eredità, Massimo Cannoletta su tutte le furie: “Non è arrivato nulla” -