La moglie lo 'assolve', noto deejay esce scagionato dal processo

Alla fine è stato assolto A. C. , 60 anni, un noto deejay del montebellunese accusato di aver maltratto per dieci anni la moglie e di aver anche tentato di violentarla . Decisiva, per l'esito del ...

Ultime Notizie dalla rete : moglie assolve La moglie lo 'assolve', noto deejay esce scagionato dal processo Alla fine è stato assolto A. C. , 60 anni, un noto deejay del montebellunese accusato di aver maltratto per dieci anni la moglie e di aver anche tentato di violentarla . Decisiva, per l'esito del processo, sarebbe stata la testimonianza di lei e la versione data, che diverge completamente dalle accuse che vengono rivolte ...

