Il mio Green pass è sbagliato, ma segnalarlo a Speranza è più difficile che guarire dal Covid (Di venerdì 23 luglio 2021) Errare è umano, come avere il Covid. Succede. Il problema nasce quando riesci a rimediare alla malattia del pipistrello ma non alla burocrazia dello Stato elefante. In queste ore in cui si annuncia l'imminente utilizzo del Green pass per poter accedere ad alcuni servizi collettivi, come la ristorazione, al sottoscritto – ma anche a tanti altri, a giudicare dalle segnalazioni sul web – è capitato di verificare che il certificato fornito dal ministero della Salute sia sbagliato. E provare a segnalarlo a qualcuno per ottenerne la correzione è impresa forse più difficile che ...

