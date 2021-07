Green pass: obbligatorio dal 6 agosto, ecco dove Non riaprono le discoteche (Di venerdì 23 luglio 2021) Piscine, palestre, centri benessere. Consumo ai tavoli al chiuso in bar e ristoranti. Musei, luoghi di cultura, spettacoli aperti al pubblico. Partecipazione ad eventi e manifestazioni sportive. Accesso a parchi tematici, fiere, sagre, convegni e concorsi. Dal 6 agosto il certificato sarà obbligatorio per essere in questi luoghi. Il Green pass certifica l’avvenuta somministrazione di almeno una dose di vaccino oppure l’avvenuta guarigione dal corona virus negli ultimi sei mesi oppure l’effettuazione di un tampone nelle 48 ore precedenti. L’utilizzo del Green pass nel trasporto pubblico ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 23 luglio 2021) Piscine, palestre, centri benessere. Consumo ai tavoli al chiuso in bar e ristoranti. Musei, luoghi di cultura, spettacoli aperti al pubblico. Partecipazione ad eventi e manifestazioni sportive. Accesso a parchi tematici, fiere, sagre, convegni e concorsi. Dal 6il certificato saràper essere in questi luoghi. Ilcertifica l’avvenuta somministrazione di almeno una dose di vaccino oppure l’avvenuta guarigione dal corona virus negli ultimi sei mesi oppure l’effettuazione di un tampone nelle 48 ore precedenti. L’utilizzo delnel trasporto pubblico ...

Sileri: non green pass in Parlamento e nelle aziende 'Non ho dubbi che gli onorevoli dovrebbero essere tutti vaccinati, ma il Parlamento è un luogo di lavoro, come tale non ha obbligo di green pass. Non metterei obbligo vaccinale nelle aziende', così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a The Breakfast Club, su Radio Capital. 'Se dovessero salire i contagi a dismisura ...

Green pass, ecco cosa cambia e dove è obbligatorio in 10 domande e risposte Il Sole 24 ORE Borsa: Europa parte con piede giusto, a Milano (+0,5%) quasi tutto Ftse Mib positivo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 lug - Le Borse europee iniziano la seduta in rialzo, cercando di chiudere la settimana su toni positivi, lasciandosi definitivamente alle spalle il tonfo di ...

Regione Abruzzo: ultime news, Green pass: Marsilio, passi in avanti solo sui parametri Regione Abruzzo, nuovo comunicato: L’Aquila, 22 lug.- “Nel confronto odierno con il Governo, che ha illustrato a Regioni, Province e Comuni le nuove misure, ho dato atto al Governo che sui nuovi param ...

