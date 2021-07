Green pass. Gelmini: "Si evitano nuove chiusure". Fedriga: "Stato ci deve essere in fase controllo" (Di venerdì 23 luglio 2021) "Non è stata una discussione facile, la popolazione dopo tanto tempo vorrebbe tornare ad una libertà totale ma la scelta del Green pass è finalizzata proprio ad evitare altri lockdown" spiega Fabiana Dadone, ministra M5s per le Politiche giovanile Leggi su rainews (Di venerdì 23 luglio 2021) "Non è stata una discussione facile, la popolazione dopo tanto tempo vorrebbe tornare ad una libertà totale ma la scelta delè finalizzata proprio ad evitare altri lockdown" spiega Fabiana Dadone, ministra M5s per le Politiche giovanile

Advertising

marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - ItaliaViva : Per anni hanno parlato di 'casta', oggi il Presidente Fico ci spieghi secondo quale criterio è contrario al Green P… - Agenzia_Ansa : Folla in piazza Castello a Torino per il 'No paura Day', manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale… - Patrizi79006416 : Vorrei capire, come abbia fatto a passare la legge sul green pass, se la Gazzetta Ufficiale ha comunicato che quest… - attilascuola : RT @barbarab1974: Il valore giuridico del Green pass è : carta igienica ?? sporca . Ora, o si danno una regolata e iniziano a dire la veri… -