Green pass, Borghi: “Conferma per bambini è orribile” (Di venerdì 23 luglio 2021) “La Conferma del Green pass per i bambini è orribile, speravo di aver visto male perché l’articolato era poco chiaro ma poi il governo ha Confermato”. Lo dice all’AdnKronos il deputato della Lega, Claudio Borghi, dopo la conferenza stampa di Draghi che ha annunciato le modalità di utilizzo del ‘certificato verde’. “Il Green pass non è un arbitrio. E’ una condizioni per tenere aperte le attività economiche. La prima cosa che devo dire: invito tutti gli italiani a vaccinarsi e a farlo subito, devono proteggere se stessi e le proprie ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 luglio 2021) “Ladelper i, speravo di aver visto male perché l’articolato era poco chiaro ma poi il governo hato”. Lo dice all’AdnKronos il deputato della Lega, Claudio, dopo la conferenza stampa di Draghi che ha annunciato le modalità di utilizzo del ‘certificato verde’. “Ilnon è un arbitrio. E’ una condizioni per tenere aperte le attività economiche. La prima cosa che devo dire: invito tutti gli italiani a vaccinarsi e a farlo subito, devono proteggere se stessi e le proprie ...

Advertising

marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - ItaliaViva : Per anni hanno parlato di 'casta', oggi il Presidente Fico ci spieghi secondo quale criterio è contrario al Green P… - Agenzia_Ansa : Folla in piazza Castello a Torino per il 'No paura Day', manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale… - Saramanola1 : Mettere il green pass obbligatorio, mentre gli hub chiudono che mossa è? - MolinengoLuigi : @TaniaTortelli @ferrazza Si si questo è fattibile, appena sarà passato il tempo che devo aspettare andrò subito a v… -