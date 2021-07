Fatturazione a 28 giorni: obbligo di rimborso da WindTre agli utenti (Di venerdì 23 luglio 2021) Il tribunale di Milano, dopo l’esito dell’azione ordinaria del Movimento Consumatori, ha confermato il provvedimento cautelare del giugno 2018, proibendo a WindTre di adottare, usare e raccogliere gli effetti nei contratti di rete fissa di clausole che regolano rinnovi e pagamenti a 28 giorni o 8 settimane. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, la sentenza dispone anche l’obbligo, nei confronti di WindTre, di restituire le somme erose ai consumatori, che, pur avendo proceduto all’attivazione di un contratto di rete fissa nel periodo compreso tra il 1 giugno 2016 ed il 5 aprile 2018, hanno poi deciso di recedere rispetto ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 luglio 2021) Il tribunale di Milano, dopo l’esito dell’azione ordinaria del Movimento Consumatori, ha confermato il provvedimento cautelare del giugno 2018, proibendo adi adottare, usare e raccogliere gli effetti nei contratti di rete fissa di clausole che regolano rinnovi e pagamenti a 28o 8 settimane. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, la sentenza dispone anche l’, nei confronti di, di restituire le somme erose ai consumatori, che, pur avendo proceduto all’attivazione di un contratto di rete fissa nel periodo compreso tra il 1 giugno 2016 ed il 5 aprile 2018, hanno poi deciso di recedere rispetto ...

