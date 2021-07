Dolly Parton torna «coniglietta»: la copertina di Playboy (43 anni dopo) (Di sabato 24 luglio 2021) Era il 1978 quando Dolly Parton catalizzò su di sé l’attenzione di mezzo mondo posando per un’indimenticabile copertina di Playboy. Oggi, a 43 anni di distanza, l’artista country americana – classe 1946 – ha indossato un look molto simile a quello che usò per quell’iconica cover: papillon e polsini in paillettes fucsia, corpetto nero e le immancabili orecchie per tornare a tutti gli effetti «coniglietta». Leggi su vanityfair (Di sabato 24 luglio 2021) Era il 1978 quando Dolly Parton catalizzò su di sé l’attenzione di mezzo mondo posando per un’indimenticabile copertina di Playboy. Oggi, a 43 anni di distanza, l’artista country americana – classe 1946 – ha indossato un look molto simile a quello che usò per quell’iconica cover: papillon e polsini in paillettes fucsia, corpetto nero e le immancabili orecchie per tornare a tutti gli effetti «coniglietta».

rosatoeu : Dolly Parton e il ritorno da 'coniglietta': posa come nell'iconica copertina Plaboy del 1978. - Canale_Maestro : RT @_DAGOSPIA_: SEX DOLLY! - PER FESTEGGIARE IL COMPLEANNO DEL MARITO CARL, LA MITICA DOLLY PARTON SI RIVESTE DA... - Pietro_Otto : RT @_DAGOSPIA_: SEX DOLLY! - PER FESTEGGIARE IL COMPLEANNO DEL MARITO CARL, LA MITICA DOLLY PARTON SI RIVESTE DA... - _DAGOSPIA_ : SEX DOLLY! - PER FESTEGGIARE IL COMPLEANNO DEL MARITO CARL, LA MITICA DOLLY PARTON SI RIVESTE DA...… - jornalistavitor : RT @repubblica: Dolly Parton torna 'coniglietta': posa come nell'iconica copertina di Playboy del 1978 -