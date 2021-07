Dimaro | lavoro differenziato per due azzurri

(Di venerdì 23 luglio 2021) Giorno 9 di ritiro in quel di. Dopo il maltempo di ieri pomeriggio che ha condizionato seppur brevemente seduta pomeridiana, questa mattina splende il sole in Trentino e sul campo di Carciato. Kostas Manolas e Kevin Malcuit, questa mattina, stanno svolgendo unrispetto al resto della squadra, confermando, dunque, qualche problemino che anche ieri non gli ha permesso di allenarsi col gruppo.

In campo a Dimaro ritmi sempre più intensi. Spalletti chiede ai suoi di far girare il pallone velocemente. Nel pomeriggio, ieri, mancava Manolas, che con Malcuit ha svolto lavoro personalizzato in pis ...Mario Rui, terzino del Napoli, ha rilasciato un'intervista direttamente da Dimaro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ... così come i tifosi. La medicina è il lavoro, la cura dei dettagli che ...