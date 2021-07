Dead Space Remake annunciato entusiasma Cory Barlog di God of War eXbox!

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 23 luglio 2021) A chiudere l'EA Play Live della giornata di ieri l'annuncio più atteso dopo diversi rumor più o meno credibili, il grande ritorno di una saga horror che sicuramente merita una sorte migliore dal cadere nel dimenticatoio.è tornato! O meglio tornerà in una data non meglio precisata e lo farà su PC, PS5 e Xbox Series X/S sfruttando la potenza del Frostbite engine e diversi miglioramenti a livello di trama e gameplay. Undella prima avventura da incubo del povero ingegnere Isaac Clarke e un grande ritorno sulla USG Ishimura tra gli spaventosi e letali necromorfi. L'annuncio non è passato inosservato all'interno ...