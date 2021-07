Da Dune a Space Jam 2 - New Legends | ecco il listino Warner Bros per il 2021

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 23 luglio 2021) Scopriamo insieme il nuovo. per il: dadi Denis Villeneuve aJam 2 - New, dal nuovo film di James Wan a quello di Clint Eastwood. I prossimi mesi al cinema saranno ricchissimi di sorprese per quanto riguarda.: il loroper ilriunisce alcuni dei film più attesi degli ultimi anni che - dopo numerosi rinvii dovuti alla situazione sanitaria in corso - sono finalmente pronti ad arrivare in sala. Dadi Denis Villeneuve, in ...