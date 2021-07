Covid oggi Piemonte | 140 contagi | dati bollettino 23 luglio

(Di venerdì 23 luglio 2021) Sono 140 i nuovidi coronavirus insecondo ideldi. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono pari allo 0,7% di 18.879 tamponi eseguiti, di cui 15.597 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa quindi 368.366, di cui 29.757 Alessandria, 17.550 Asti, 11.564 Biella, 53.166 Cuneo, 28.433 Novara, 197.059 Torino, 13.784 Vercelli, 13.017 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.510 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitariesi. I restanti 2.526 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ...

Advertising

RobertoBurioni : E mancato oggi a causa di COVID-19. R.I.P. - borghi_claudio : Le persone completamente vaccinate a oggi sono 28milioni. Fortunatamente quasi tutti gli anziani che devono protegg… - repubblica : ?? Covid, oggi in Italia 4.259 nuovi casi e 21 morti - andvaccaro : RT @Open_gol: ?? Il bollettino di oggi - ptvonline2001 : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Vaccini anti Covid: ad oggi, #23luglio, effettuate 6500919 vaccinazioni. #SaluteLazio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

...GIORNO In calo le terapie intensive Sono 155 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per... ma se si guarda al tasso di positività la classifica diè questa: Calabria 5,16%, Molise 4%, ...... ovviamente secondo le regole anti -e il relativo contingentamento dei posti. Proprio per ... E proprio, 23 luglio fino al 25 luglio, si è aperta l'edizione 2021, dedicata ovviamente a ...L'obiettivo e' conquistare piu' ori rispetto a Rio 2016', anche perche' piu' saranno le vittorie e maggiore sara' il sostegno alla campagna ...Due località balneari del Lazio, Ponza e San Felice Circeo, sono “fortemente attenzionate dalla Asl di Latina”, informa ...