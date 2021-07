Covid | Casellati | “Il telelavoro non diventi una regola universale”

(Di venerdì 23 luglio 2021) PESCARA – “Non vorrei che alcune soluzioni, come il, che certamente potevano essere utili nell’emergenza,no unaper l’organizzazione del lavoro e per la definizione degli stili di vita”. Lo ha ribadito il Presidente del Senato Elisabettanel suo intervento al convegno “Quale Città: Identità, dimensioni, bellezza e diritti di cittadinanza” a Pescara. “Questo cambierebbe irrimediabilmente il volto delle nostre città. Uffici chiusi, centri svuotati, pubblici esercizi senza più mercato, servizi, terziario e immobiliare con i relativi indotti in crisi irreversibile ...

...esempio all'impatto che ha avuto su tutti noi poter ricevere il certificato digitale anti -... Nel suo intervento ha affermato che , 'non vorrei che alcune soluzioni, come il telelavoro, ...PESCARA - 'Quella che stiamo combattendo contro il Covid è una guerra e lo sapete bene voi che siete in trincea, che riguarda ciascuno di noi: nelle ... Maria Elisabetta, questa mattina a ...Così la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati si è congratulata, stamattina, con il sindaco di Pescara Carlo Masci per l'efficienza del ...