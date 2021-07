“Con positivo non è necessario isolare tutta la classe, basta fare test rapidi”. La ricerca di Oxford sui contagi a scuola (Di venerdì 23 luglio 2021) Se a scuola c'è un positivo al Covid non è necessario isolare tutta la classe, ma basta fare test rapidi tutte le mattine e mettere in quarantena gli eventuali positivi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 luglio 2021) Se ac'è unal Covid non èla, matutte le mattine e mettere in quarantena gli eventuali positivi. L'articolo .

