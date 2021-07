Calciomercato Milan – La Ternana chiude per un giovane rossonero (Di venerdì 23 luglio 2021) La Ternana ha chiuso l'accordo per un giovane calciatore del Milan. Si tratta di Gabriele Capanni, classe 2000 rossonero Leggi su pianetamilan (Di venerdì 23 luglio 2021) Laha chiuso l'accordo per uncalciatore del. Si tratta di Gabriele Capanni, classe 2000

Advertising

Gazzetta_it : Dribbling, scatti e un bel sinistro: chi è Tete e perché può servire al #Milan - DiMarzio : #Calciomercato | #Crotone, si lavora con l'#Inter per #Satriano e Mulattieri. #Ternana, accordo raggiunto con il… - DiMarzio : #Milan | L'#Eintracht è pronto a riprovarci per #Hauge: la situazione - Cucciolina96251 : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan – La @TernanaOfficial chiude per un giovane rossonero #ACMilan #Milan #SempreMilan - Cucciolina96251 : RT @DiegoMassa_: ?? Occhi anche su Julian #Brandt per il sostituto di #Calhanoglu. Il giocatore, ora al #Dortmund, è nel taccuino di #Massar… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Milan, summit con il Venezia per Caldara: i lagunari vogliono chiudere presto Oggi a casa Milan si è tenuto un summit tra Poggi del Venezia e Massara. Il club lagunare ha chiesto ufficialmente l'ex Atalanta in prestito, una soluzione che trova il favore anche del ragazzo che ...

Milan, vicino il giorno della verità per Kessié Il Milan deve muoversi in fretta e secondo quanto riportato da calciomercato.com , la prossima settimana potrebbe essre qualle giusta per valutare i margini di manovra e iniziare a intavolare ...

Calciomercato Milan, nome nuovo per la trequarti: spunta Bardhi Pianeta Milan Olimpiadi Tokyo, Calcio: come è andata la prima giornata La prima giornata del torneo di calcio maschile delle Olimpiadi si è già conclusa, con non poche sorprese. Nonostante la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020 si sia conclusa poche ore f ...

Ronaldinho a Taormina, l'ex pallone d'oro riceverà il Nation Award È arrivato ieri sera a Catania l'ex stella brasiliana del Psg, del Barcellona e del Milan Ronaldinho. L’ex pallone d’oro è a Taormina dove domenica ...

Oggi a casasi è tenuto un summit tra Poggi del Venezia e Massara. Il club lagunare ha chiesto ufficialmente l'ex Atalanta in prestito, una soluzione che trova il favore anche del ragazzo che ...Ildeve muoversi in fretta e secondo quanto riportato da.com , la prossima settimana potrebbe essre qualle giusta per valutare i margini di manovra e iniziare a intavolare ...La prima giornata del torneo di calcio maschile delle Olimpiadi si è già conclusa, con non poche sorprese. Nonostante la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020 si sia conclusa poche ore f ...È arrivato ieri sera a Catania l'ex stella brasiliana del Psg, del Barcellona e del Milan Ronaldinho. L’ex pallone d’oro è a Taormina dove domenica ...