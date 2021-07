Al via il tour “OltrApe” di Radioimmaginaria (Di venerdì 23 luglio 2021) I ragazzi di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, lunedì 26 luglio partiranno per un tour itinerante dell’Emilia-Romagna. Per 30 tappe a bordo di un Ape Piaggio del 1970 convertito a biometano, chiederanno ai loro coetanei come stanno., dopo questi due anni difficili passati tra mascherine e lezioni a distanza. abr/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 luglio 2021) I ragazzi di, la radio degli adolescenti, lunedì 26 luglio partiranno per unitinerante dell’Emilia-Romagna. Per 30 tappe a bordo di un Ape Piaggio del 1970 convertito a biometano, chiederanno ai loro coetanei come stanno., dopo questi due anni difficili passati tra mascherine e lezioni a distanza. abr/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

LaNotifica : Al via il tour “OltrApe” di Radioimmaginaria - Italpress : Al via il tour “OltrApe” di Radioimmaginaria - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Al via il tour “OltrApe' di Radioimmaginaria - - CorriereCitta : Al via il tour “OltrApe” di Radioimmaginaria - GiBiAuto1 : Si è svolto ieri il tour dei Nuovi #Kangoo VAN ed #Express VAN, insieme a Giovanni, nostro consulente per i veicoli… -

Ultime Notizie dalla rete : via tour Tokyo 2020, Nibali ha una rivincita da prendersi ... sia per la spettacolarità del percorso che per il numero di campioni al via. Lo Squalo non è tra i ... oltre all'esperienza, ha una maggior freschezza rispetto ai rivali, avendo lasciato il Tour una ...

'Abil Beach' arriva a Otranto: spiaggia e città accessibili per persone con disabilità ...gratuita e dell'accessibilità di un tratto della spiaggia dei gradoni di Otranto situata in via ... Inoltre, su richiesta, sarà possibile prenotare tour accessibili alla comunità dei non udenti grazie ...

Al via il Gran Tour dal Piemonte alla Lombardia La Stampa La testimone del Risorto confusa per secoli con la peccatrice anonima Il 22 luglio si celebra questa santa. La vera storia della donna che seguì Gesù. Dopo aver sottoscritto un accordo con la Custodia di Terra Santa, la Chiesa vicentina scava a Magdala, in missioni che ...

... sia per la spettacolarità del percorso che per il numero di campioni al. Lo Squalo non è tra i ... oltre all'esperienza, ha una maggior freschezza rispetto ai rivali, avendo lasciato iluna ......gratuita e dell'accessibilità di un tratto della spiaggia dei gradoni di Otranto situata in... Inoltre, su richiesta, sarà possibile prenotareaccessibili alla comunità dei non udenti grazie ...Il 22 luglio si celebra questa santa. La vera storia della donna che seguì Gesù. Dopo aver sottoscritto un accordo con la Custodia di Terra Santa, la Chiesa vicentina scava a Magdala, in missioni che ...