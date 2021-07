Al Qaeda dichiara guerra alla Francia per le vignette di Maometto

(Di venerdì 23 luglio 2021) E'rme rosso indopo che Alha rilasciato un nuovo video di propaganda nel quale chiede di attaccare luoghi e personalità con il Presidente Emmanuel Macron ma anche gli imam che non si piegano al fondamentalismo come Hassen Chalghoumi imam di Drancy (Parigi) Hassen Chalghoumi che combatte da decenni gli oscurantisti e che considera «un veleno» l'islam politico e chiede che i Fratelli Musulmani vengano riconosciuti come un gruppo terroristico. Per questo vive in una località nascosta fin da quando la sua moschea venne presa d'assalto e tieni i suoi sermoni indossando un giubbotto anti-proiettile circondato da agenti di ...

