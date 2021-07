Un gioiello con le iniziali, come Kate Middleton (Di giovedì 22 luglio 2021) La moda è ciclica, e anche il mondo dei gioielli non scherza. Se oggi il ciondolo con lettera va per la maggiore, negli anni 80 le mamme portavano orgogliosamente bracciali in oro e diamanti che riportavano i nomi dei figli e negli anni 90 si usava indossare un girocollo con il proprio nome o quello dell’amato. Nel 2021 il bangle è stato sostituito da leggere catenine e collier minimal chic con le iniziali. come si portano i gioielli con le iniziali Kate Middleton (nella foto) rilancia ufficialmente il trend indossando una collana con le tre iniziali dei figli. Semplice, elegante ed ... Leggi su amica (Di giovedì 22 luglio 2021) La moda è ciclica, e anche il mondo dei gioielli non scherza. Se oggi il ciondolo con lettera va per la maggiore, negli anni 80 le mamme portavano orgogliosamente bracciali in oro e diamanti che riportavano i nomi dei figli e negli anni 90 si usava indossare un girocollo con il proprio nome o quello dell’amato. Nel 2021 il bangle è stato sostituito da leggere catenine e collier minimal chic con lesi portano i gioielli con le(nella foto) rilancia ufficialmente il trend indossando una collana con le tredei figli. Semplice, elegante ed ...

