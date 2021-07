Tokyo 2020, tiro con l’arco: venerdì i preliminari, quattro azzurri ai nastri di partenza (Di giovedì 22 luglio 2021) Attraverso un comunicato, la Federazione italiana tiro con l’arco ha reso noto il programma della giornata di venerdì 23 luglio per gli azzurri impegnati a Tokyo 2020. Allo Yumenoshima Park Archery Field di Tokyo andranno infatti in scena i preliminari con le 72 frecce di ranking round che permetteranno di stabilire il tabellone degli scontri diretti individuali, a squadre miste e a squadre. Ad aprire le danze saranno Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati dalle ore 2.00 (ore 9.00 orario locale). L’aviere Mauro Nespoli scenderà in campo invece ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) Attraverso un comunicato, la Federazione italianaconha reso noto il programma della giornata di23 luglio per gliimpegnati a. Allo Yumenoshima Park Archery Field diandranno infatti in scena icon le 72 frecce di ranking round che permetteranno di stabilire il tabellone degli scontri diretti individuali, a squadre miste e a squadre. Ad aprire le danze saranno Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati dalle ore 2.00 (ore 9.00 orario locale). L’aviere Mauro Nespoli scenderà in campo invece ...

