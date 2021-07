The Ascent ci immerge nel gameplay in un nuovo video con gli sviluppatori (Di giovedì 22 luglio 2021) La prossima settimana metteremo finalmente le mani sull'atteso The Ascent. Il gioco è un RPG isometrico ambientato in un futuro cyberpunk. È stato uno dei titoli indie dall'aspetto più interessante dell'ultimo anno e abbiamo già visto e sentito molto sia sul gioco stesso che sul suo sviluppo, come le sfide del lavoro cross-gen con il cross-play. Ora abbiamo l'occasione di fare un grande tuffo nel gameplay di questo titolo. Pubblicato dal canale YouTube di Xbox, è disponibile un "deep dive" di quasi 15 minuti sul gameplay di The Ascent. C'è molto da vedere, dal suo mondo unico, al sistema di combattimento, a molto altro. ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 22 luglio 2021) La prossima settimana metteremo finalmente le mani sull'atteso The. Il gioco è un RPG isometrico ambientato in un futuro cyberpunk. È stato uno dei titoli indie dall'aspetto più interessante dell'ultimo anno e abbiamo già visto e sentito molto sia sul gioco stesso che sul suo sviluppo, come le sfide del lavoro cross-gen con il cross-play. Ora abbiamo l'occasione di fare un grande tuffo neldi questo titolo. Pubblicato dal canale YouTube di Xbox, è disponibile un "deep dive" di quasi 15 minuti suldi The. C'è molto da vedere, dal suo mondo unico, al sistema di combattimento, a molto altro. ...

Advertising

Medeapm : RT @Eurogamer_it: #TheAscent: un tuffo nel gameplay in compagnia degli sviluppatori. - Eurogamer_it : #TheAscent: un tuffo nel gameplay in compagnia degli sviluppatori. - PlanetR7_ : The Ascent: il mondo cyberpunk next gen di presenta in un nuovo video - infoitscienza : Un filmato sul gameplay di The Ascent ci mostra le caratteristiche del gioco - infoitscienza : The Ascent: video analizza la versione Xbox Series X – Notizia – Xbox Series XVideogiochi per PC e console |… -