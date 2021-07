Tennis, tabellone maschile Olimpiadi Tokyo: Musetti in rotta di collisione con Djokovic, esordi nipponici per Sonego e Fognini (Di giovedì 22 luglio 2021) E’ andato in scena nella nottata italiana il sorteggio dei vari tabelloni dei singolari e dei doppi nel torneo olimpico a Tokyo. Il tutto prenderà il via dal 24 luglio e si prospettano giorni molto intensi. Nel draw degli uomini sono tre gli azzurri ai nastri di partenza in singolare, ovvero Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, rispettivamente testa di serie n.13 e n.15, e il giovane Lorenzo Musetti. Assente per infortunio, come è noto, Matteo Berrettini. Ebbene, l’urna da questo punto di vista non è stata così benevola per i nostri portacolori. Musetti è finito nello stesso quarto (parte alta del ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) E’ andato in scena nella nottata italiana il sorteggio dei vari tabelloni dei singolari e dei doppi nel torneo olimpico a. Il tutto prenderà il via dal 24 luglio e si prospettano giorni molto intensi. Nel draw degli uomini sono tre gli azzurri ai nastri di partenza in singolare, ovvero Lorenzo, Fabio, rispettivamente testa di serie n.13 e n.15, e il giovane Lorenzo. Assente per infortunio, come è noto, Matteo Berrettini. Ebbene, l’urna da questo punto di vista non è stata così benevola per i nostri portacolori.è finito nello stesso quarto (parte alta del ...

LorenzoAndreol4 : Tennis | Sorteggiato il tabellone a #Tokyo2020 Ecco i match degli azzurri: - #Musetti vs Millman - #Sonego vs Daniel - #Fognini vs Sugita - sportface2016 : #Tokyo2020 #Tennis Sorteggiato il tabellone del doppio femminile, ecco tutti gli accoppiamenti: #Italia purtroppo a… - sportface2016 : #Tokyo2020, ecco il tabellone del doppio maschile: al via #Musetti/#Sonego - sportface2016 : #Tokyo2020 #Tennis, ecco il tabellone singolare femminile: al via Giorgi, Errani e Paolini. Barty testa di serie… - sportface2016 : Sorteggiato il tabellone del singolare maschile di #tennis: tre italiani ai nastri di partenza #Tokyo2020… -