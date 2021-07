Tanzilli Federalberghi | ' A Roma mancano troppi stranieri Gli italiani? Nelle seconde case'

(Di giovedì 22 luglio 2021) Tommaso, presidente Ebtl e direttore di: come sopravviveranno gli alberghini a questa crisi di presenze? 'Circa 600 alberghi su 1200 sono chiusi e quegli aperti, che ...

Tommaso, presidente Ebtl e direttore di: come sopravviveranno gli alberghi romani a questa crisi di presenze? 'Circa 600 alberghi su 1200 sono chiusi e quegli aperti, che raccolgono ...): 'A Roma mancano troppi stranieri. Gli italiani? Nelle seconde case' Tommaso, presidente Ebtl e direttore di: come sopravviveranno gli alberghi romani ...Roma ferma, praticamente abbandonata dai turisti. Mentre la costa laziale vola. I dati parlano chiaro: è un'estate complicata, che vede la Capitale alle prese con una spaventosa crisi ...Soffre il turismo della nostra Regione con Roma in primis, che conta ancora circa 600 alberghi chiusi e di quelli aperti una capienza media ...