Sky - Aia | Rocchi dovrà fare a meno anche di Massa e Giacomelli | il motivo

(Di giovedì 22 luglio 2021) Altre due perdite per il neo-designatore Gianluca, dopo le dimissioni di Calvarese e la squalifica di Pasqua e La Penna, perderà altri due fischietti quelli di Davidee Piero. Le ragioni della sospensione dei due sono legate all'indagine della Procura arbitrale per la questione legata ai rimborsi delle trasferte. Però, a differenza di Pasqua e La Penna, le presunte infrazioni sarebberogravi, ma comunque i due arbitri dovranno difendersi di fronte alla commissione disciplinare dell'Aia nelle prossime settimane. Questo è quanto riferito da Sky Sport.

Alla base dell'emergere del caso - rimborsi c'è l' "audit" che la Federcalcio ha disposto d'accordo con l'del neo - presidente Trentalange sulla regolarità delle note spesa arbitrali.