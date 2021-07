Advertising

SecolodItalia1 : Sbarchi continui a Lampedusa. L’hotspot è al collasso, arrestati 5 marocchini “recidivi” - LiKytai8 : @borghi_claudio nessuno ha avuto sbarchi continui di gente anche infetta e lasciata scappare dai centri, nessuno h… - MariaLa36193924 : 'QUANTO CI STA COSTANDO L'ACCOGLIENZA ED I CONTINUI SBARCHI SOTTO LA LAMORGESE? Siamo vicino a 8/9 miliardi all'an… - melinacugliari : RT @AntonellaRuth1: @BarbaraRaval Ma questa tizia che parla tanto di murare i 'non vaccinati' dentro casa, è a conoscenza dei continui sbar… - alberto51059 : RT @AntonellaRuth1: @BarbaraRaval Ma questa tizia che parla tanto di murare i 'non vaccinati' dentro casa, è a conoscenza dei continui sbar… -

Ultime Notizie dalla rete : Sbarchi continui

Secolo d'Italia

Rivoluzioni digitali , battaglie tra colossi eeccellenti : la battaglia per l' ecommerce in India continua, da ormai tre anni a questa parte , a riservarecolpi di scena. L'ultimo è opera dello stesso governo, guidato dal primo ...... e con i contagi di nuovo in aumento a causa della variante Delta, l'emergenza sanitaria è in piena nel nostro Paese; eppure Lampedusa è stata di fatto presa d'assalto da, un totale ...A Lampedusa 7 sbarchi di migranti con 140 persone in 6 ore Dalla mezzanotte all’alba, nell’hotspot 798 persone In meno di un mese 47 arresti per reingresso illegale Sette sbarchi, quattro dei quali di ...Oltre ottanta sbarchi nell’isola. La procura di Agrigento indaga con la Dda di Palermo. In Italia dal 1° gennaio sbarcati quasi 25 mila, più del doppio rispetto al 2020 ...