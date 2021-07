Salvini: “Chi invita alla prudenza sui vaccini per i minorenni, invita forse a morire?” (Di giovedì 22 luglio 2021) ROMA – “Comunità scientifiche e governi, come quelli di Germania e Gran Bretagna, che invitano alla prudenza sui vaccini per i minorenni, invitano forse a morire? Per fortuna no. Anche oggi in Italia, come nei giorni passati, il numero di ricoverati in terapia intensiva è sotto controllo, 158 (col 98% dei letti vuoti) a fronte dei 385 di un mese fa. Bene, avanti così. Gli italiani, come sempre, si stanno dimostrando un grande popolo, e per loro come per me il principio guida è uno: la Libertà”. Così su Twitter il leader ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 22 luglio 2021) ROMA – “Comunità scientifiche e governi, come quelli di Germania e Gran Bretagna, chenosuiper ino? Per fortuna no. Anche oggi in Italia, come nei giorni passati, il numero di ricoverati in terapia intensiva è sotto controllo, 158 (col 98% dei letti vuoti) a fronte dei 385 di un mese fa. Bene, avanti così. Gli italiani, come sempre, si stanno dimostrando un grande popolo, e per loro come per me il principio guida è uno: la Libertà”. Così su Twitter il leader ...

