Morto per influenza aviaria un ragazzino di soli 11 anni, è allerta

Morto per influenza aviaria un ragazzo di 11 anni, sanità in allerta, si parla di zoonosi. Avviata un'ispezione entro 10 km dalla casa della vittima. Dopo che martedì scorso è Morto un ragazzo di 11 anni in Gurgaon, un distretto dell'Haryana in India, di influenza aviaria H5N1, detta anche influenza aviaria all'AIIMS. I dipartimenti di salute della città di Gurgaon hanno iniziato a ispezionare l'area intorno alla casa del ragazzo, nel villaggio di Chakkarpur, e gli allevamenti di pollame ...

