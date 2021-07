Mario Draghi è chiaro: “L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire o far morire” (Di giovedì 22 luglio 2021) C’era grande attesa per il nuovo decreto ed è arrivato. Non solo, il Premier Draghi ha deciso di presentare quelli che sono i provvedimenti studiati dal Governo per permette al nostro paese di non tornare in una situazione di tipo emergenziale a causa del covid 19 e della variante Delta che ormai spopola e raddoppia ogni giorno il numero dei contagi. Dopo la riunione del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha illustrato in conferenza stampa le decisioni prese. Tra le nuove misure presentate nel nuovo decreto, la più attesa era certamente quella relativa al Green Pass, che sarà obbligatorio dal ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 22 luglio 2021) C’era grande attesa per il nuovo decreto ed è arrivato. Non solo, il Premierha deciso di presentare quelli che sono i provvedimenti studiati dal Governo per permette al nostro paese di non tornare in una situazione di tipo emergenziale a causa del covid 19 e della variante Delta che ormai spopola e raddoppia ogni giorno il numero dei contagi. Dopo la riunione del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglioha illustrato in conferenza stampa le decisioni prese. Tra le nuove misure presentate nel nuovo decreto, la più attesa era certamente quella relativa al Green Pass, che sarà obbligatorio dal ...

RobertoBurioni : "L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire, o a fare morire gli altri." (Mario Draghi)

- marattin : "Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche". (Mario Draghi)