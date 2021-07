Malta: tornano in Italia 157 studenti bloccati in quarantena (Di giovedì 22 luglio 2021) Dopo l'agitazione e le richieste dei genitori ansiosi e gli interventi della Farnesina, un volo speciale riporterà gli studenti positivi posti in quarantena a Malta L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 22 luglio 2021) Dopo l'agitazione e le richieste dei genitori ansiosi e gli interventi della Farnesina, un volo speciale riporterà glipositivi posti inL'articolo proviene da Firenze Post.

