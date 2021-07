Le atlete: non giochiamo seminude. Protesta anti bikini, scatta la multa (Di giovedì 22 luglio 2021) Agli europei di pallamano su spiaggia le nazionali norvegesi hanno rifiutato di indossare costumi ridotti. La federazione di Oslo sta con loro: "Quella è una norma sessista da cambiare al più presto" ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Agli europei di pallamano su spiaggia le nazionali norvegesi hanno rifiutato di indossare costumi ridotti. La federazione di Oslo sta con loro: "Quella è una norma sessista da cambiare al più presto" ...

GPeppe34N : RT @MediasetTgcom24: 'Bikini sessista', atlete di pallamano norvegesi multate per non averlo indossato #Bikini - Gianmar26145917 : RT @AxiaFel: Multate le atlete norvegesi di pallamano su spiaggia per aver indossato, in gara, la stessa divisa sportiva dei maschi, e non… - AxiaFel : Multate le atlete norvegesi di pallamano su spiaggia per aver indossato, in gara, la stessa divisa sportiva dei mas… - Alemarieclaude : È successo in Bulgaria agli #Europei di #HandBeachball: la Norvegia è scesa in campo con gli shorts, violando il re… - Lotus_1979 : @LucianoSiri68 @fdragoni @frankponch72 No maaa Non scherziamo Io il beach volley lo guardo solo se le atlete sono… -